الإحصاء: ارتفاع متوسطات الأجور خلال النصف الأول من 2020.. وقطاع البناء يتصدر

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور متوسطات أجور العاملين بمختلف الأنشطة الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2020، في ظل جائحة كورونا على مدار الأشهر الماضية، إذ جاء نشاط التشييد والبناء فى صدارة الأنشطة الأعلى أجرًا بـ5.019 ألف جنيه شهريًا خلال 2020، بينما تذيل القائمة أفراد الخدمات المنزلية بمتوسط أجر شهري قدره 1.821 ألف جنيه.وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حديث صادر عنه، إلى أن العدد الأكبر من الأنشطة الاقتصادية شهدت تحسنًا فى متوسطات أجور العاملين بها خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه، وتمثل أبرزها فيما يلى:- بلغ متوسط أجور العاملين بنشاط التشييد والبناء 5.019 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 3.036 ألف جنيه خلال عام 2019.- بلغ متوسط أجور العاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3.399 ألف جنيه خلال 2020 مقابل 2.709 ألف جنيه خلال العام السابق عليه.- ارتفع متوسط أجور العاملين بنشاط النقل والتخزين لـ 3.375 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 2.958 ألف جنيه عام 2019.- كما ارتفع متوسط أجور العاملين بنشاط التأمين والوساطة المالية لـ 3.222 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 3.066 ألف جنيه خلال عام 2019.- سجل متوسط أجور العاملين بالتعليم 2.382 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 2.238 ألف جنيه خلال عام 2019.- بلغ متوسط أجور العاملين بالصحة 2.658 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 2.172 جنيه خلال عام 2019.- بلغ متوسط أجور العاملين بنشاط الخدمة المنزلية 1.821 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 1.809 ألف جنيه خلال عام 2019.بينما تأثرت أجور عدد آخر من الأنشطة الاقتصادية بشكل سلبى، حيث سجلت تراجعًا خلال عام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه، وهى:- نشاط العقارات بمتوسط أجور شهريًا 2.676 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 3.141 ألف جنيه خلال العام السابق عليه.- نشاط التعدين بمتوسط أجر شهرى 2.928 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 3.486 ألف جنيه خلال العام السابق عليه.- نشاط الفنون والتسلية بمتوسط أجر شهرى 1.896 ألف جنيه خلال عام 2020 مقابل 2.322 ألف جنيه خلال العام السابق عليه.