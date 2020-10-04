رئيس الوزراء الجزائري يزور الكويت للتعزية في وفاة الأمير الراحل

بدأ عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائرى، زيارة اليوم الأحد، إلى الكويت على رأس وفد وزاري نيابة عن الرئيس عبد المجيد تبون لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم "ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يزور اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد، دولة الكويت الشقيقة، على رأس وفد وزاري يضم كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، لتقديم واجب العزاء باسم الجزائر حكومة وشعبا، إثر وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".وكان الرئيس الجزائري تبون نعى في وقت سابق أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيدا بمواقفه المشرفة في القضايا المصيرية للأمة العربية والإسلامية.