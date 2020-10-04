مباحثات بين أمريكا وروسيا في فنلندا للحد من التسلح النووي

أعلن مكتب الرئاسة في فنلندا، أن الولايات المتحدة وروسيا ستجريان جولة محادثات جديدة بشأن الحد من التسلح النووي غدا الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي لمتابعة المفاوضات التي جرت مؤخرا في النمسا.وأوضح مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو- في بيان مقتضب أذيع في وقت متأخر من اليوم الأحد، ونقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية- أن جولة المحادثات حول الاستقرار الاستراتيجي والأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي بدأت في فيينا هذا الصيف، ستتواصل في هلسنكي غدا.وقال البيان: "ترحب فنلندا بالموفد الأمريكي الخاص للحد من التسلح مارشال بيلينجسلي، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف"، مضيفا أن نينيستو سيلتقي بالمفاوضين بعد المحادثات.وتهدف المحادثات للتوصل إلى اتفاقية جديدة تحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي ينتهي العمل بها فبراير المقبل، وهي آخر اتفاقية متبقية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا.