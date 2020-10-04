محافظ الغربية يقود حملة لإزالة الإشغالات وغلق المقاهي غير المرخصة

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الأحد، بمرافقة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، جولة تفقدية في مدينة طنطا لإزالة الإشغالات وغلق المقاهي غير المرخصة، بناء على الشكاوى الواردة من المواطنين.توجه المحافظ ونائبه إلى إحدى المناطق بطنطا وتم ضبط جراج بإحدى العمارات المخالفة وبداخله كافيه غير مرخص يقوم بسرقة الكهرباء وتوزيعها على شحن ثلاجات عربات النصف نقل، وتم تحريز عدد من الشيش والمعدات وتكليف حي أول بمصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما تم تكليف شركة الكهرباء بمراجعة الممارسة الصادرة للجراج وشركة المياه لعمل معاينة لوصلات المياه بالجراج.وتفقد المحافظ ونائبه شوارع البحر والجلاء وسعيد والحلو والاستاد والكورنيش، كلف حي أول وثان طنطا برفع جميع الإشغالات في تلك الشوارع، ومصادرة المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، كما تم غلق وتشميع أحد المقاهي بشارع سعيد بعد المرور عليه مرتين أثناء الجولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه.وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين موجهًا بعدم التهاون في انضباط الشارع وتنفيذ القانون.