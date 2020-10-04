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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تدعم الأسر الفقيرة بالسودان لعامين قادمين

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:22 م
السودان
السودان
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أكد المبعوث الفرنسي الخاص بشأن السودان وجنوب السودان السفير جان ميشيل دومون، أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي لدعم تنفيذ اتفاق السلام في السودان، فضلا عن الاستمرار في برنامج دعم الأسر الفقيرة في السودان لعامين قادمين.

وذكر مجلس السيادة السوداني- في بيان اليوم - أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، التقى في مقر اقامته بجوبا، اليوم الأحد، المبعوث الفرنسي الذي كان ممثلا لبلاده في احتفالات توقيع السلام السوداني أمس في جوبا.

ونقل المبعوث الفرنسي للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، تهاني بلاده بتوقيع الإتفاق، مشيدا بجهوده في تحقيق السلام في السودان وجنوب السودان.

من جانبه، دعا دقلو فرنسا إلى مضاعفة جهودها لدعم السلام في السودان ودولة جنوب السودان من أجل استقرار المنطقة، وناقش اللقاء آليات تنفيذ إتفاق السلام، وتطرق إلى ملف الحركات التي لم توقع وكيفية إلحاقها بعملية السلام.

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