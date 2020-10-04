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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عمدة نيويورك يعتزم إغلاق المناطق الأكثر تضررا بكورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:55 م
بيل دي بلاسيو
بيل دي بلاسيو
وكالات
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أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو اليوم، خطة لإغلاق الأنشطة غير الضرورية والمدارس في تسع مناطق بريدية في بروكلين وكوينز، حسبما ذكرت محطة "إن بي سي نيويورك" التليفزيونية المحلية.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، إنها ستكون المرة الأولى التي تتراجع فيها المدينة عن إعادة فتح الاقتصاد منذ الربيع، عندما كانت نيويورك بؤرة لفيروس كورونا المستجد.

وفقا للموقع، سجلت الأحياء التسعة التي حددها دي بلاسيو معدل اختبار إيجابي بأكثر من 3% خلال الأسبوع، في خضم قفزة في حالات الإصابة بكل من المدينة والولاية.

وقال اندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن المحليات بالولاية "لم تقم بدور فعال في تطبيق (القيود الصحية)"، وأضاف إن الولاية سوف تبدأ في تطبيق "إنفاذ صارم" للقيود.

ويتعين أن يوافق كومو على خطة دي بلاسيو قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

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