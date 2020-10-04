غدًا.. سبل الحماية من المواد الكيماوية في ندوة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور محمود أبو النصر، ندوة تحت عنوان "المواد الكيماوية قابلة الانفجار وسبل الحماية منها أثناء التداول والاستخدام"، في الثانية من عصر غدٍ الإثنين بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.يحاضر في الندوة الدكتور السيد محمود سليمان، أستاذ الفيزياء الحيوية العلوم جامعة عين شمس، ويديرها الدكتور محمود أبو النصر، مقرر اللجنة ووزير التربية والتعليم الأسبق، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمَن قام بالتسجيل المسبق.