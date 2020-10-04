حبس المتهمين بمحاولة سرقة شاب بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس متهمين بمحاولة سرقة دراجة نارية من شاب بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء المجني عليه.البداية عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بضبط لصوص حاولوا سرقة دراجة نارية من شاب بمنطقة المشروع السويسري.وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن اللصين حاولا سرقة دراجة نارية من شاب، فقام الأهالى بمطاردتهما، ولاذا بالفرار ثم اختبئا داخل إحدى العمارات السكنية، إلا أن الأهالى حاصروهما وتمكنوا من ضبطهما وربطهما بالحبال وسلموهما الشرطة.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.