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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تطعيم الانفلونزا الموسمية 2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:14 م
تطعيم الانفلونزا
تطعيم الانفلونزا الموسمية
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يبحث الكثير من الاشخاص في العالم عن تطعيم الانفلونزا الموسمية 2020، وذلك نظرا لاقتراب فصل الشتاء للحماية من نزالات البرد خاصا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المعروف اعلاميا بـ"كوفيد19-".

تطعيم الانفلونزا الموسمية 2020

يشار ان لقاح الإنفلونزا هو عبارة عن تطعيم موسمي سنوي باستخدام لقاح يحوي أجسام مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان، كما يحتوي اللقاح عادة على عدة أنواع من الفيروسات المضعفة أو الميتة.

تطعيم الانفلونزا الموسمية 2020


ولكل لقاح للإنفلونزا الموسمية يحتوي على 3 انواع من فيروسات الإنفلونزا:

1 - نوع واحد إنفلونزا A H3N2
2 - نوع واحد من سلالة H1N1 إنفلونزا سلالة فيروس (موسمي)
3 - سلالة فيروس الإنفلونزا B ويعطى اللقاح عادة في بداية فصل الشتاء (في شهر أكتوبر أو نوفمبر) عندما تكثر الإصابة بالإنفلونزا والمدة المتوقعة للحماية من الإنفلونزا هي سنة.

أنواع اللقاحات

1 - لقاح عن طريق الحقن:
عبارة عن فيروس غير محفز (ميت) ويعطى عن طريق الحقن، ويمكن استخدامه للأطفال أكبر من 6 شهور كما يمكن استخدامه للأشخاص السليمين أو الذين لديهم أمراضا مزمنة، وأيضا للحوامل.

2 - لقاح الإنفلونزا عن طريق الأنف:
ويحتوي على فيروس حي ولكنه مضعف بحيث أنه غير قادر على إصابة الشخص بالإنفلونزا، ويمكن استخدامه للأشخاص من 5 سنوات حتى 65 سنة ولا يستخدم للحوامل.

من يعانوا من أعراض شديدة عند أخذ اللقاح في المرة السابقة.
- الأشخاص الذين عانوا من متلازمة غيلان باريه(Guillain-Barré (GBS).
- الأطفال أقل من ستة شهور.
- الأشخاص الذين يعانون من أعراض لقاح الإنفلونزا.
- من سبق له اخذ لقاح حي اخر خلال 4 اسابيع ماضية.
- مرضى الكلى وامراض السكري.
- الأطفال مثبطو المناعة.
- مستخدمي علاج الاسبيرين.

الجدير بالذكر أن فيروسات الإنفلونزا لديها القدرة على تفادى الجهاز المناعى بالجسم، من خلال مرورها المستمر باختلافات جينية مستمرة، وقد تتغير من فصل إلى آخر، ويفسر ذلك تعرض الأفراد لسلالات جديدة على الرغم من الإصابة السابقة بفيروسات إنفلونزا أخرى، فقد يكون لدى الأشخاص وقاية محدودة ضد الفيروسات الجديدة السائدة، وهذا هو سبب الحاجة إلى تغيرات في سلالات لقاح الإنفلونزا من عام لآخر والسبب وراء توصية السلطات الطبية بتلقى لقاح الإنفلونزا سنويا.

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