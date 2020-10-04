«تضامن الإسكندرية» تعلن انطلاق مهرجان شباب أكتوبر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن انطلاق مهرجان شباب أكتوبر، تحت إشراف إدارة الأندية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي.وتبدأ فعاليات المهرجان بافتتاح معرض منتجات الشباب من كل الفئات ومشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة وشباب أندية مؤسسات الدفاع الاجتماعي بإدارة الدفاع.ويضم المعرض «منتجات ومشغولات يدوية - أدوات مدرسية - تجميع كمبيوتر - هدايا»، ويقام في الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجاري بمقر جمعية الهلال الأحمر المصري نادي شباب هلال سموحة، ويتخلل المعرض فقرات فنية وثقافية، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.