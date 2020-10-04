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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبناني يحبط محاولة للهجرة غير الشرعية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:05 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أحبطت القوات البحرية في الجيش اللبناني، محاولة جديدة للهجرة غير الشرعية من خلال مركب تهريب عبر أحد الشواطئ الشمالية للبلاد.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أن القوات البحرية أوقفت مركبا يُستخدم في تهريب الأشخاص وأحبطت عملية تهريب 37 شخصا، من بينهم 34 سوريا ولبنانيان وفلسطيني، حيث جرى اعتراض المركب على بُعد 5 أميال من جزر الرامكين (بالقرب من شاطىء مدينة طرابلس) بعدما رصدته رادارات بحرية الجيش.

وأشار البيان إلى أن جهاز مخابرات الجيش ألقى القبض على أحد الأشخاص اللبنانيين بعدما كشفت التحريات في شأن المركب الذي تم ضبطه، أن المتهم يقوم بتنظيم عمليات تهريب للأشخاص والهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن المتهم أحيل إلى جهات التحقيق القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة- على وقع الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الحادة والمتفاقمة- تناميا لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، خصوصا باتجاه قبرص عبر الشواطىء اللبنانية الشمالية، ومن بينها حالات هجرة تعرضت فيها مراكب للغرق أو تُرك المهاجرون في عرض البحر قبل الوصول إلى وجهتهم على نحو تسبب في وفاة أشخاص كُثر، في ما أصبح يُعرف بظاهرة "قوارب الموت".

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