بعد تعثر «عروسة لعبة».. هنا الزاهد «باربي» في إعلان محمول

يواجه فيلم «عروسة لعبة» للفنانة هنا الزاهد الذي تقدم فيه شخصية «باربي» عثرات لصالح مسلسلها الجديد «حلوة الدنيا سكر»، المقرر تقديمه من 45 حلقة خلال الفترة المقبلة مما جعلها تؤجل الفيلم الجديد.وعلم «الدستور» أن هنا استغلت الشخصية التي كانت ستقدمها في الفيلم الجديد وقررت تقديمها في إعلان لصالح إحدى شركات المحمول، وأنهت تصويره خلال الأيام الماضية في الوقت الذي صورت إعلانا آخر بشخصية مارلين مونرو للعلامة التجارية ذاتها.ومن المقرر أن تبدأ تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر» (أول بطولة مطلقة لها) منتصف أكتوبر، من إنتاج كريم أبو ذكري، بعد أن أنهى خالد الحلفاوي مخرج العمل معاينات الأماكن الخاصة بتصوير المسلسل المكون من ٩ قصص مختلفة بواقع ٥ حلقات لكل قصة، لعرضها على منصة «واتش إت» وقنوات المجموعة المتحدة خلال الفترة المقبلة، خارج الموسم الرمضانى.المسلسل الجديد يشارك في كتابته عدد كبير من الشباب منهم إياد صالح، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.