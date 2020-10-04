محافظ الإسكندرية يوجه بتذليل عقبات تصاريح بناء المعاهد الأزهرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتذليل كل العقبات أمام تصاريح بناء وترميم المعاهد الأزهرية بالمحافظة.جاء ذلك خلال لقاء الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه تصاريح بناء وترميم المعاهد الأزهرية في الوحدات المحلية.كما التقى «هاشم» باللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، موجهًا الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية، وجميع قيادات المحافظة؛ لدعمهم المستمر للمعاهد الأزهرية.وعلى صعيد آخر ترأس الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجان معاينة قطعة أرض متبرع بها بناحية أبيس لبناء معهد أزهري لخدمة أهالي المنطقة.وتكونت اللجنة من: «الباز محمد السيد عضو الشئون القانونية، ومحمد حسين محمد عضو التفتيش المالي والإداري، وطارق سيد صبح مدير التخطيط والمتابعة، إسماعيل أنور مدير أمن المنطقة، ومحمود ضياء النشرتي فني إدارة هندسية» وبحضور النائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ، وأعضاء جمعتي الروضة والمشتركة، وتمت المعاينة، ورفع المساحة، وسيتم عمل تقرير ورفعه للسلطات المختصة؛ لقبول التبرع وبناء معهد.