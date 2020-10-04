أحداث مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقه 21

أبطال مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني الحلقة 21

أحداث مسلسل قوت القلوب

مواعيد مسلسل قوت القلوب





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شهدللفنانة ماجدة زكي العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة، مما جعلها تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بمحرك البحث العالمي جوجل.وتضمنت أحداث الحلقة الـ21 صدمة "قوت" ماجدة زكي من ابنتها الكبرى "عزة" سهر الصايغ لما بدت عليه من قسوة، حيث أصبحت تتحدث معها بطريقة غير لائقة مما جعلها تبكي بشدة بسبب شعور الحسرة.محمد أنور يتزوج من كارولين عزميكما شهدت الحلقة الـ21 من المسلسل زواج "خالد" محمد أنور من "جنة" كارولين عزمي وسط أجواء عائلية وحضره عدد من الأصدقاء، وضمت أحداث الحلقة العديد من المشاهد المؤثرة والتي مست مشاعر المشاهدين وجعلتها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.يشهد مسلسل قوت القلوب عودة الفنانة ماجدة زكى للدراما، ويشارك في بطولته كل من محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة، ويتم عرضه حصريًا على شاشة قناة الحياة.العمل تدور أحداثه حول "قوت" التى تعمل مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ‏ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ‏ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.، وينتمي مسلسل "قوت القلوب" لنوعية أعمال الـ50 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر العمل بمثابة عودة قوية للفنانة ماجدة زكي بعد غيابها لمدة عامين عن الدراما منذ آخر مشاركتها في مسلسل اللهم إني صايم للنجم مصطفى شعبان.وتعرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة الحياة الفضائية كل أسبوع من يوم السبت إلى يوم الأربعاء.