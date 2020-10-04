دفعة «العصار» تنطلق في جولة بالمحافظات لربط التدريبات بالواقع العملي

تقرر أن تنطلق دفعة الفريق محمد العصار بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، في ربوع مصر عبر برنامج التدريب الميداني، والذي يمتد لمدة شهر في جميع محافظات مصر في مبادرة هي الأولى من نوعها.يأتي التدريب الميداني كجزء مكمل للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والذي بدأ في نوفمبر ٢٠١٩ لـ ٧٦ متدربا وينطلق بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتحت رعاية السيد المحافظ بكل محافظة، وبإشراف يومي مباشر من السادة نواب المحافظين خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب.يهدف التدريب الميداني لتعزيز وعي وإدراك المتدربين بالتحديات العملية التي تواجه الدولة ممثلة في المحافظات ويهدف بشكل أصيل لربط التدريب الذي تلقوه منذ التحاقهم بالبرنامج بالواقع العملي، الأمر الذي يسهم في صناعة رجل دولة من طراز فريد.واستعانت الأكاديمية في تصميم برنامج التدريب الميداني بشريكها الاستراتيجي المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا بمعاونة المركز الثقافي الفرنسي في مصر عبر عقد ورش عمل؛ لتصميم نماذج التقييم واستراتيجية تدريب ميداني للمتدربين وقامت الأكاديمية عقب ذلك بتطويع مخرجات الورشة لكي تتناسب مع ظروف وتحديات العمل في الحكم المحلي بمصر.