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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هاني سلامة «بين السما والأرض» في رمضان 2021

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:13 م
هاني سلامة
هاني سلامة
محمد قدري
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يدخل النجم هاني سلامة تجربته السينمائية الجديدة "تحت تهديد السلاح" خلال الأيام المقبلة مع المخرج ماندو العدل والمؤلف أيمن بهجت قمر لعرضه خلال العام المقبل.

وخلال جلسات سلامة والعدل، طرح المخرج الشاب فكرة تقديم مسلسل جديد عن رائعة الأديب العالمي نجيب محفوظ "بين السما والأرض" لتقديمه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

ووافق هاني سلامة بشكل مبدئي على العودة من خلال هذا المسلسل الذي سيقدم من خلال رؤية مختلفة تماما عن الفيلم وبزَاوية جديدة للغاية تتحمل قولبتها في 30 حلقة.

ويعيد المسلسل هاني سلامة في حالة الموافقة بشكل نهائي للمشاركة في الموسم الرمضاني بعد غياب عامين كاملين.

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