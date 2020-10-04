هاني سلامة «بين السما والأرض» في رمضان 2021

يدخل النجم هاني سلامة تجربته السينمائية الجديدة "تحت تهديد السلاح" خلال الأيام المقبلة مع المخرج ماندو العدل والمؤلف أيمن بهجت قمر لعرضه خلال العام المقبل.وخلال جلسات سلامة والعدل، طرح المخرج الشاب فكرة تقديم مسلسل جديد عن رائعة الأديب العالمي نجيب محفوظ "بين السما والأرض" لتقديمه خلال الموسم الرمضاني المقبل.ووافق هاني سلامة بشكل مبدئي على العودة من خلال هذا المسلسل الذي سيقدم من خلال رؤية مختلفة تماما عن الفيلم وبزَاوية جديدة للغاية تتحمل قولبتها في 30 حلقة.ويعيد المسلسل هاني سلامة في حالة الموافقة بشكل نهائي للمشاركة في الموسم الرمضاني بعد غياب عامين كاملين.