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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مرتضى: نترقب القرار ضد فرجاني ساسي.. وأحذر عصام عبد المنعم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:48 م
جريدة الدستور
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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ينتظر قرار لجنة الانضباط تجاه فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد واقعة مباراة المصري في الدوري.

وقال مرتضى في المؤتمر المنعقد حاليا بمقر نادي الزمالك " ننتظر ما سيفعلونه مع فرجاني ساسي، بعد واقعة مباراة المصري الأخير، وأقول اعمل حاجة لأخرتك يا جنايني، ساسي أخطأ لكننا اعتذرنا للحكم، ولكن اللاعب تعرض للضرب في العديد من الكرات بالمباراة و تحدثت مع رئيس النادي المصري بشأن بعض الجماهير التي قامت بإلقاء الزجاجات على الفريق.

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