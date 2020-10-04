مرتضى: نترقب القرار ضد فرجاني ساسي.. وأحذر عصام عبد المنعم

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه ينتظر قرار لجنة الانضباط تجاه فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد واقعة مباراة المصري في الدوري.





وقال مرتضى في المؤتمر المنعقد حاليا بمقر نادي الزمالك " ننتظر ما سيفعلونه مع فرجاني ساسي، بعد واقعة مباراة المصري الأخير، وأقول اعمل حاجة لأخرتك يا جنايني، ساسي أخطأ لكننا اعتذرنا للحكم، ولكن اللاعب تعرض للضرب في العديد من الكرات بالمباراة و تحدثت مع رئيس النادي المصري بشأن بعض الجماهير التي قامت بإلقاء الزجاجات على الفريق.



