إدارية بمدرسة خاصة: «المدير أنهى تعاقدي وبيسجلني غياب على الرغم من وجودي»

أرسلت المواطنة أحلام إسماعيل عباس إبراهيم، استغاثة إلى وزير التربية والتعليم تقول فيها إنها تعمل إدارية بمدرسة جيل المستقبل الخاصة في القناطر الخيرية، وفوجئت في سبتمبر الماضي بمنعها من الإمضاء في دفتر الحضور والانصراف من قبل مدير المدرسة، وإنهاء تعاقدها.وأضافت في شكواها: «منذ تلك الواقعة وهو يقوم بتسجيلي غياب على الرغم من وجودي وعليه قمت بعمل محضر إثبات حالة رقم ٩٠١٥ وعمل شكوى لمكتب العمل رقم وارد ٧٧ وشكوى للإدارة التعليمية ولمجموعة ٣٠ يونيو وحتى تاريخه لم أحصل على أي حق من حقوقي، وألتمس من سيادتكم العدل والإنصاف ولسيادتكم جزيل الشكر».تأتي هذه الشكوى ضمن مبادرة «معاك خطوة بخطوة» التي أطلقتها «الدستور» في إطار حرصها الدائم على التواصل مع القراء والاستماع لشكواهم ونقلها للجهات المعنية، ومتابعة الشكوى بجميع خطواتها وصولا للحل، إيمانا من الجريدة بالرسالة الإعلامية التي تهدف إلى حل مشاكل المواطنين ومشاركتهم همومهم بالنشر والبحث عن الحل عبر خدمة «واتساب»: 01066778020 - 01004333637.