رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دار الأوبرا الملكية بلندن تبيع لوحة هوكني لتتجاوز أزمة كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:56 م
لوحة هوكني
لوحة هوكني
وكالات
طباعة
ستبيع دار الأوبرا الملكية في لندن لوحة تعود إلى السبعينيات لديفيد هوكني ضمن مسعاها لجمع المال لتجاوز جائحة (كوفيد-19) التي تمثل أسوأ أزمة للدار في تاريخها.

وستعرض اللوحة، وهي بورتريه لديفيد ويبستر، للبيع في دار كريستيز للمزادات يوم 22 أكتوبر.

وقالت دار كريستيز إن تقديرات ثمن اللوحة تتراوح بين 11 و18 مليون جنيه استرليني (من 14 إلى 23 مليون دولار).

وقال أليكس بيرد الرئيس التنفيذي لدار الأوبرا الملكية في بيان "إذ نواجه أكبر أزمة في تاريخنا فإن بيع بورتريه ديفيد هوكني الرائع للسير ديفيد ويبستر جزء أساسي من استراتيجيتنا للانتعاش، وسيتم استخدام العائد في ضمان إمكانية عودة أعظم فناني العالم إلى مسارحنا".

وعلى غرار ما حدث للأماكن الثقافية الأخرى في أنحاء بريطانيا، اضطرت دار الأوبرا الملكية إلى إغلاق أبوابها في مارس آذار مع اشتداد الموجة الأولى من تفشي كوفيد-19 وصارت غير قادرة على تحقيق دخل منذ ذلك الوقت.

وأدار ويبستر، وهو موضوع اللوحة، دار الأوبرا الملكية من عام 1945 إلى عام 1970.

موضوعات متعلقة

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

«ضبطهما متلبسين».. تاجر يذبح زوجته وعشيقها فى قرية جرفس بالفيوم

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

الصور

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

فتح باب تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم بدمياط

image description

فصول جديدة وزيادة كثافات لاستيعاب أطفال «KG1» بأسيوط

image description

تخفيض درجات القبول بالثانوي الفنى بدمياط

image description

«دمياط» تقيم مسابقة أفضل جدارية احتفالًا بنصر أكتوبر

الأكثر قراءة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

«اختراق كبير».. الباز يفضح العالم السرى لإعلام الجماعة الإرهابية

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

دار الأوبرا الملكية بلندن تبيع لوحة هوكني لتتجاوز أزمة كورونا

كل ما تريد معرفته عن نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين 2020

كورونا يُنهي حياة مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسكندرية 2020

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني.. سردية ملحمية وشخصيات أسطورية

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض الفنانة وفاء ياديس

«ثقافة أسيوط» تشارك أهالى المحافظة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

«سينما مصر» على مسرح ساحة الهناجر بداية من الغد