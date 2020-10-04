«داعية ومطرب وأجنبي».. 3 رجال في حياة حلا شيحة

تصدّرت الفنانة حلا شيحة محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد انفصالها رسميًا من زوجها الكندي ستيف مارك في مقر الشهر العقاري بمنطقة المنشية بالإسكندرية.«الدستور» ترصد في السطور التالية 3 رجال في حياة الفنانة حلا شيحة:هاني عادلقبل حفل الزفاف بيومين وفي 2006 انتشر في الوسط الفني خبر إلغاء زفاف هاني عادل على الفنانة حلا شيحة، حيث وقع الطلاق قبل الزفاف بيومين، فيما التزمت حلا الصمت خاصة أنها لا تحب الإشهار بحياتها الشخصية، وعلق وقتها هاني عادل بأن الطلاق وقع دون إرادته لتنتهي قصة زواجهما قبل أن تبدأ.ستيف ماركزوج حلا شيحة وأب أطفالها الأربعة، كان ستيف هو صاحب النصيب الأكبر في حياة حلا العاطفية حيث جمعتهم قصة زواج دامت 12 عامًا رواها في مقابلة على قناة الناس كاشفًا تفاصيل رحلته لاعتناق الإسلام، ويأخذ خطوة إيجابية تجاه حلا شيحة فور ارتدائها الحجاب واعتزالها الفن لتطير معه إلى كندا وينتهى زواجهما بعد 12 عامًا بالانفصال وعودتها إلى التمثيل مرة أخرى.معز مسعودأثار خبر ارتباط الداعية معز مسعود وحلا شيحة حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل خاصة في ظل التزام الطرفين بالصمت التام، وعدم التعليق على الأمر سواء بالنفي أو الإثبات، لتزداد شكوك المتابعين حول علاقتهما خاصة بعد نشر معز صورة ممسكا بجيتار، معلقا عليها: "شكر كبير للشخص الرائع الذي التقط هذه الصور، أنت تعرف نفسك"، لتعلق حلا قائلة: "هاي معز.. مَن التقط هذه الصورة؟"، ليعقب: "شخص مميز جدًا".