بعد انفصالها عنه.. معلومات عن زوج حلا شيحة

انفصلت الفنانة حلا شيحة رسميا اليوم، عن زوجها الكندي ستيف مارك، وتم الطلاق برغبة الطرفين في الشهر العقاري بالإسكندرية، بعد فترة انفصال طويلة، وبحضور محامي وكيل الزوجة حلا شيحة.وكانت حلا شيحة حديث مواقع التواصل الاجتماعي- خلال الفترة الماضية- بعد أنباء ارتباطها بالداعية الإسلامي معز مسعود واستعدادهما للزواج خلال الفترة المقبلة.وترصد «الدستور» في السطور التالية 10 معلومات عن طليقها:- من أصول كندية ومعه الجنسية الإيطالية.- أتقن اللغة العربية ومكث فترة طويلة في الإسكندرية والتحق بمدرسة أمريكية.- تعرف على حلا قبل اعتناقه الدين الإسلامي.- أشهر إسلامه في إنجلترا ودرس العلوم الدينية.- روى قصة اعتناقه للإسلام عاى قناة الناس.- وصف نفسه بـ«الطائش» قبل اعتناقه الدين الإسلامي، موضحًا أنه كان يفعل ما يخطر على باله.- تقرب من الفنانة حلا من جديد بعد ارتدائها للحجاب وبعد فراق طال 5 سنوات.- تزوجت حلا منه عام 2006 بعد اعتزالها للفن.- أنجبت حلا منه 3 فتيات وولد كما صرحت في برنامج «حلوة رمضان» وتركت فتاتين مع والدهم وعادت إلى مصر.