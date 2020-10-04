رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقيب الأشراف: حافظوا على الوطن ولا تنصتوا إلى دعوات الإرهابية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:53 م
محمود الشريف
محمود الشريف
أميرة العناني
طباعة
هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجه وكيل أول مجلس النواب، التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة المصرية، وكافة جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ٤٧ لملحمة انتصارات السادس من أكتوبر 1973.

وقال وكيل أول مجلس النواب، علينا جميعًا الفخر بقوات الجيش المصري العظيم التي قدمت وما زالت تقدم نموذجًا قويًا في الحفاظ على أرض الوطن فى معركة 73، ونجحت فى استعادة الأراضي المصرية بالكامل بالدم والعرق والجهد، من أجل رفع راية النصر.

وأشاد السيد محمود الشريف، بدور الجيش المصري الذي كان ولا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة، وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية دون ترك أحد يحاول العبث بأمن البلاد، ويؤكد دوما أنه يد تبني وأخرى تحمل السلاح.

وأكد نقيب الأشراف، أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ القوات المسلحة، مشددا على أن روح أكتوبر هي روح التضحية والفداء في سبيل الوطن، واعتزاز بجيل من الأبطال ضحى من أجل أن تظل راية وطنه عالية خفاقة.

وحرص نقيب الأشراف، خلال التهنئة بتلك المناسبة الكبرى والمهمة فى تاريخ مصر والعزيزة على الشعب المصري، بتذكير المصريين بالدعاء لجميع الشهداء من رجال الجيش والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن وحفاظًا على أهله دون انتظار شيء من أحد.

وتابع وكيل أول مجلس النواب، أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري ويحمي حدوده فى الخارج، ويساهم بكل قوته في التقدم والازدهار الذي تشهده الدولة فى الداخل بما يقدمه من مشروعات مهمة في تلك المرحلة الفارقة بتاريخ المصريين.

وطالب نقيب الأشراف، جموح المصريين بالتكاتف خلف قيادة مصر الحكيمة وجيشها القوي وأجهزتها الأمنية لدحر قوى الظلام والجماعات الإرهابية المتطرفة، التى تدعو إلى مزيد من العنف والقوة ضد المصريين الأبرياء عن طريق أبواقهم الإعلامية في الخارج وبعض المنتسبين إليهم في الداخل.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائدها وشعبها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، ويوفق ولاة الأمر إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، وكل عام وأنتم بخير.

موضوعات متعلقة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

حكم نهائى.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

رابط موقع وزارة القوى العاملة للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

«جرائم جنسية».. «مؤسسة موزة» تستغل السوريات مقابل المساعدات

الصور

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

فتح باب تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم بدمياط

image description

فصول جديدة وزيادة كثافات لاستيعاب أطفال «KG1» بأسيوط

image description

تخفيض درجات القبول بالثانوي الفنى بدمياط

image description

«دمياط» تقيم مسابقة أفضل جدارية احتفالًا بنصر أكتوبر

الأكثر قراءة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

«اختراق كبير».. الباز يفضح العالم السرى لإعلام الجماعة الإرهابية

موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

دار الأوبرا الملكية بلندن تبيع لوحة هوكني لتتجاوز أزمة كورونا

كل ما تريد معرفته عن نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين 2020

كورونا يُنهي حياة مصمم الأزياء الياباني كينزو تاكادا

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسكندرية 2020

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني.. سردية ملحمية وشخصيات أسطورية

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض الفنانة وفاء ياديس

«ثقافة أسيوط» تشارك أهالى المحافظة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

«سينما مصر» على مسرح ساحة الهناجر بداية من الغد