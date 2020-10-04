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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

القصة الكاملة لفيلم «الصندوق الأسود» قبل عرضه

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:39 م
فيلم الصندوق الأسود
فيلم الصندوق الأسود
دعاء عبد المقصود
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مطاردات عنيفة وأحداث مثيرة تقطع الأنفاس يحملها فيلم الصندوق الأسود وهو ما نستطيع أن نستخلصه من مشاهدة الإعلان التشويقي الذي أطلقته مؤخرًا أفلام مصر العالمية ونيو سينشري وسينرجي، والذي تقوم ببطولته منى زكي، محمد فراج ومصطفى خاطر، ومن المقرر طرحه يوم 28 أكتوبر في دور العرض المصرية.

ففي الإعلان التشويقي نرى منى زكي وهي تحاول بكل قوتها النجاة بحياتها بعد أن تعرضت لهجوم عنيف في منزلها من قبل اثنين من اللصوص المسلحين، الذين يؤدي دورهما محمد فراج ومصطفى خاطر.

ويبدو من خلال مؤشر الساعة الذي يظهر على الشاشة، أن الوقت يلعب دورًا مهمًا في تطور الأحداث التي تقع في زمن مدته 12 ساعة فقط، وهو ما ينبئ بوقوع حدث كبير قد يغير مصير الجميع في النهاية.

وتجسد منى زكي دور ياسمين التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم.

وتحاول ياسمين الفرار منهما ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.

الفيلم من إخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة.

الصندوق الأسود من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

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