نقيب الإعلاميين يُهنئ السيسي بذكرى حرب أكتوبر: انتصار ملهم

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر.وأكد "سعدة" أن انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل دائمًا الملهمة للمصريين جميعًا في الحفاظ على بلادهم وبناء النهضة الشاملة التي ينشدها كل المصريين.وتابع نقيب الإعلاميين أن ما يحدث على أرض مصر الآن من إنجازات في شتى المجالات يعد انتصارًا كبيرًا للدولة المصرية قيادة وشعبًا ويجب علينا جميعًا كمصريين أن نلتف خلف قيادتنا الحكيمة التي تؤسس لمصر الجديدة التي يريدها المصريون.وقال نقيب الإعلاميين إن نصر أكتوبر يوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة في أنصع صفحاته ‏فصدقوا ما عاهدوا الله عليه في الحفاظ على الأرض ‏والعرض.وتابع: "لقد تعاهدتم يا سيادة الرئيس منذ أن توليتم سدة حكم البلاد أن تبقى قواتنا المسلحة الدرع والسيف الذي تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".واختتم نقيب الإعلاميين كلماته تحية لشعب مصر الأبي المتماسك بنسيجه الوطني ضد من سولت له نفسه المساس بأمنه واستقراره.