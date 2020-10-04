«علمية كورونا»: 92% نسبة شفاء مصابي كورونا

كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ارتفاع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لتصل إلى أكثر من 92%.وأضاف حسني، في تصريح صحفي أن نسبة إشغال مرضى كورونا في المستشفيات أصبحت لا تزيد علي 10%، مؤكدا أن وزارة الصحة اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة أي موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.وقال حسني: «لدينا بروتوكولات جديدة للتعامل مع أي موجة محتملة لفيروس كورونا، منوها بعدم رصد أي أعراض جديدة للفيروس، حيث إن الأعراض المعروفة 17 عرضا، منها العامة التي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وتكسير الجسم، وآلام المفاصل، وأعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل انسداد الأنف وفقدان حاستي الشم والتذوق، وأعراض الجهاز التنفسي السفلي مثل الكحة وضيق التنفس ونقص الاكسوجين.وشدد على أن مصر أول دولة في العالم وضعت مضادات التجلط في البروتوكول العلاجي الخاص بها، وأول دولة في العالم تستخدم الـ"ديكساميسازون والكورتيزون"، وأول دولة في العالم تحدد وضعا للمريض قبل وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي، وأول دولة في العالم تدخل لبن السرسوب في بروتوكول علاج مرضى كورونا.