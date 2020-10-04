رضوان: اللائحة الموحدة لشركات القطاع العام تساهم في ضبط المنظومة

قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن تطبيق اللائحة الموحدة في شركات القطاع سيساهم في ضبط منظومة العمل.وأضاف "رضوان" في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللائحة الموحدة ستعمل على زيادة تحفيز العاملين في الشركات خاصة أنه يوجد عمالة زائدة في القطاعات الإدارية في الشركات وتحتاج لمنظومة جيدة.وأشار إلى أن اللائحة ستعمل على ربط الأجر بالإنتاج مما يساهم في زيادة الإيرادات في الشركات وتنمية الأعمال.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.