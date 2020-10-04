«اختراق كبير».. الباز يفضح العالم السرى لإعلام الجماعة الإرهابية

يفجر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، في حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار" مفاجأة كبيرة بعد اختراق معسكر الجماعة الإرهابية وإعلامها.





ويذيع الباز، خلال الحلقة، تسجيلًا صوتيًا يفضح صراعات الأُجراء في معسكر الأعداء، واستغاثات الأوباش من ظلم الطاغية أيمن نور، كما يكشف كواليس العالم السري لقنوات الإخوان المدعومة من قطر وتركيا.





ويدعو الدكتور محمد الباز كلًا من أيمن نور ودعاء حسن وحمزة زوبع ومعتز مطر وعصام تليمة للاستمتاع بالتسجيل الصوتي مجانًا ودون تشفير.