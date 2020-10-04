«يوسف»: قطاع المقاولات ينفذ 14 مدينة ذكية بتعليمات من الرئيس
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:21 م
علا العلافطباعة
قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات اضطلعت بتنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مليون وحدة سكنية تبنتها الدولة منذ 6 سنوات، تشمل الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، ودار مصر للإسكان المتوسط، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ مشروع «جنة» للإسكان الفاخر، وتطوير العشوائيات والبنية التحتية.
وأضاف «يوسف» فى تصريحات لـ«الدستور» أن هناك أهمية تنموية اقتصادية كبرى تحظى بها المناطق الساحلية الجديدة، بوصفها منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، لافتا إلى أن قطاع المقاولات ساهم فى تنفيذ منطقة تجمعات عمرانية جديدة وفقًا لتعليمات الرئيس، فضلًا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الدولة تعمل على تنفيذ 14 مدينة ذكية عن طريق شركات المقاولات المصرية، ضمن مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في البنية التحتية بأعلى جودة، وبجهود ضخمة تبذلها كبرى شركات المقاولات من أجل بناء مدن عالمية متكاملة.
وأردف «يوسف» أن قطاع المقاولات هو من قام بتنفيذ كل ما خططت له الدولة بشكل دقيق خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس حكم البلاد، موضحًا أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لتنمية مصر 2050 ليتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى تنتهي عام 2027، فيما تنتهي الثانية في 2052.
وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالمشروعات القومية المنتهية قبل أجندة التخطيط التي وضعتها الدولة، كما أشاد بالمشروعات الجاري تنفيذها، وبتلك التى خططت الدولة للانتهاء منها عام 2027، لافتا إلى أن شركات المقاولات ساهمت فى نجاح تنمية الدولة، سواء من حيث البنية التحتية أو الطرق والكباري، فضلًا عن إنشاء المدن العالمية.
ونوه إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء مصر الحديثة التي قد تصل استثماراتها إلى 8 تريليون جنيه، وأن قطاع المقاولات يتعاون مع الدولة في تنفيذ مشروعات ضخمة، مثل المثلث الذهبي، ومنخفض القطارة والمدن الجديدة، لافتًا إلى أن كل هذه المشروعات وفرت فرص عمل مناسبة للشباب.
وأكد «يوسف» أن قطاع المقاولات يساهم في تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية، أكبر صرح تنفيذي على مستوى العالم كله، على مساحة ألف فدان، وباستخدام حوالي ألف معدة، بخلاف مئات العمال، فضلًا عن تنفيذ أكبر برج في أفريقيا على مساحة 4 آلاف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف «يوسف» فى تصريحات لـ«الدستور» أن هناك أهمية تنموية اقتصادية كبرى تحظى بها المناطق الساحلية الجديدة، بوصفها منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، لافتا إلى أن قطاع المقاولات ساهم فى تنفيذ منطقة تجمعات عمرانية جديدة وفقًا لتعليمات الرئيس، فضلًا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.
وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الدولة تعمل على تنفيذ 14 مدينة ذكية عن طريق شركات المقاولات المصرية، ضمن مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في البنية التحتية بأعلى جودة، وبجهود ضخمة تبذلها كبرى شركات المقاولات من أجل بناء مدن عالمية متكاملة.
وأردف «يوسف» أن قطاع المقاولات هو من قام بتنفيذ كل ما خططت له الدولة بشكل دقيق خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس حكم البلاد، موضحًا أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لتنمية مصر 2050 ليتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى تنتهي عام 2027، فيما تنتهي الثانية في 2052.
وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالمشروعات القومية المنتهية قبل أجندة التخطيط التي وضعتها الدولة، كما أشاد بالمشروعات الجاري تنفيذها، وبتلك التى خططت الدولة للانتهاء منها عام 2027، لافتا إلى أن شركات المقاولات ساهمت فى نجاح تنمية الدولة، سواء من حيث البنية التحتية أو الطرق والكباري، فضلًا عن إنشاء المدن العالمية.
ونوه إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء مصر الحديثة التي قد تصل استثماراتها إلى 8 تريليون جنيه، وأن قطاع المقاولات يتعاون مع الدولة في تنفيذ مشروعات ضخمة، مثل المثلث الذهبي، ومنخفض القطارة والمدن الجديدة، لافتًا إلى أن كل هذه المشروعات وفرت فرص عمل مناسبة للشباب.
وأكد «يوسف» أن قطاع المقاولات يساهم في تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية، أكبر صرح تنفيذي على مستوى العالم كله، على مساحة ألف فدان، وباستخدام حوالي ألف معدة، بخلاف مئات العمال، فضلًا عن تنفيذ أكبر برج في أفريقيا على مساحة 4 آلاف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة.