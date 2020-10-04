«يوسف»: قطاع المقاولات ينفذ 14 مدينة ذكية بتعليمات من الرئيس

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات اضطلعت بتنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مليون وحدة سكنية تبنتها الدولة منذ 6 سنوات، تشمل الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، ودار مصر للإسكان المتوسط، بالإضافة إلى المشاركة فى تنفيذ مشروع «جنة» للإسكان الفاخر، وتطوير العشوائيات والبنية التحتية.وأضاف «يوسف» فى تصريحات لـ«الدستور» أن هناك أهمية تنموية اقتصادية كبرى تحظى بها المناطق الساحلية الجديدة، بوصفها منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، لافتا إلى أن قطاع المقاولات ساهم فى تنفيذ منطقة تجمعات عمرانية جديدة وفقًا لتعليمات الرئيس، فضلًا عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الدولة تعمل على تنفيذ 14 مدينة ذكية عن طريق شركات المقاولات المصرية، ضمن مدن الجيل الرابع التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في البنية التحتية بأعلى جودة، وبجهود ضخمة تبذلها كبرى شركات المقاولات من أجل بناء مدن عالمية متكاملة.وأردف «يوسف» أن قطاع المقاولات هو من قام بتنفيذ كل ما خططت له الدولة بشكل دقيق خلال الفترة الماضية منذ تولي الرئيس حكم البلاد، موضحًا أن الدولة وضعت خطة استراتيجية لتنمية مصر 2050 ليتم تنفيذها على مرحلتين؛ الأولى تنتهي عام 2027، فيما تنتهي الثانية في 2052.وأشاد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالمشروعات القومية المنتهية قبل أجندة التخطيط التي وضعتها الدولة، كما أشاد بالمشروعات الجاري تنفيذها، وبتلك التى خططت الدولة للانتهاء منها عام 2027، لافتا إلى أن شركات المقاولات ساهمت فى نجاح تنمية الدولة، سواء من حيث البنية التحتية أو الطرق والكباري، فضلًا عن إنشاء المدن العالمية.ونوه إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء مصر الحديثة التي قد تصل استثماراتها إلى 8 تريليون جنيه، وأن قطاع المقاولات يتعاون مع الدولة في تنفيذ مشروعات ضخمة، مثل المثلث الذهبي، ومنخفض القطارة والمدن الجديدة، لافتًا إلى أن كل هذه المشروعات وفرت فرص عمل مناسبة للشباب.وأكد «يوسف» أن قطاع المقاولات يساهم في تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية، أكبر صرح تنفيذي على مستوى العالم كله، على مساحة ألف فدان، وباستخدام حوالي ألف معدة، بخلاف مئات العمال، فضلًا عن تنفيذ أكبر برج في أفريقيا على مساحة 4 آلاف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة.