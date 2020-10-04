الفريق الطبي المشرف على ترامب يكشف عن موعد عودته للبيت الأبيض

أعلن الفريق الطبي المشرف على صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن الرئيس قد يخرج من المستشفى إلى البيت الأبيض بحلول غد الإثنين، أو بعد الغد.أكد الفريق الطبي المشرف على صحة الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي نقلًا عن فضائية سكاي نيوز أن ترامب كان لديه أعراض خفيفة عن فيروس كورونا المستجد، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة الخميس الماضي، وأيضًا صباح الجمعة مع تراجع في مستوى الأكسجين في الدم، ولكن والآن يتمتع بصحة جيدة.وأوضح الفريق الطبي أن الرئيس ترامب لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة ولا من ضيق بالتنفس.بينما قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، في وقت سابق، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب يريد العودة إلى البيت الأبيض لكنه سيبقى في المستشفى لوقت أطول للتعافي من فيروس كورونا.