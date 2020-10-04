«صحة أسوان» تكافح البلهارسيا حتى 22 أكتوبر

أطلقت إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، المرحلة الثانية من حملة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية خلال الفترة من 4 أكتوبر حتى 22 من نفس الشهر.وتستهدف تجريع جميع المواطنين بتلك الأماكن باستخدام عقار (البرازيكوانتيل)، وبالتوازي مع ذلك تم البدء في تنفيذ حملات مكافحة القواقع والعلاج الميكانيكي والكيماوي في البؤر ذات نسب الانتشار المرتفعة.ويشرف على حملات التجريع وحملات مكافحة القواقع فرق عمل مدربة من إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بإدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية والإدارات الصحية.ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة المتوطنة، في إطار خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول 2022.