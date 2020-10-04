التنمية الصناعية: نعمل على تسهيل الشروط الخاصة بطرح أراضِ المستثمرين

أكد اللواء محمد السيد فاضل الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على تسهيل الشروط الخاصة بطرح الأراضى على المستثمرين وتخفيض الرسوم المعيارية للخدمات المقدمة لرجال الصناعة.وأضاف الزلاط خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اليوم، أن التسهيلات الجديدة ستظهر فى الطروحات المقبلة للهيئة، وذلك بهدف التيسير على الصناع.وأضاف الزلاط أن الهيئة لم تغفل عن عملية تمويل المشاريع، مشيرًا إلى أنها تتفاوض باستمرار مع البنوك لدعم الصناعة ورجال الأعمال سواء فى شراء الأراضى أو الماكينات والعدد.