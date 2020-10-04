الشويمي: أفريقيا تبيع خامات بأبخس الأسعار وتشتري منتجات بـ560 مليار دولار

أبدى السفير إبراهيم الشويمي، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، اندهاشه من حجم المنتجات الغذائية الذي تستورده القارة الأفريقية، وتساءل: هل من المعقول أن تستحوذ تركيا وروسيا على حجم التصدير للقارة الأفريقية بما يقرب من 50 مليار دولار سنويا، مرجعًا السبب الرئيسي في ذلك لغياب الصناعة.وقال «الشويمي»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن الأمر يزداد تعقيدًا عندما نعلم أن القارة تستورد بـ ٥٠ مليار دولار سنويًا منتجات غذائية، لأنها لا تمتلك سر الصنعة وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، مؤكدًا أن نصيب الفرد الأفريقي 2% فقط من حجم الصناعة العالمية فيما تحتوي القارة على الخامات، وهو ما انعكس على نصيب الفرد من التجارة العالمية الذي لم يتخط 2.5% حتى عام 2020.ويؤكد «الشويمي» أن الصناعة قادرة بكل بساطة على توفير 50 ألف فرصة عمل سنويًا لسكان القارة البالغ عددهم مليار و200 مليون نسمة، منهم 60% في عمر الشباب، الثورات الصناعية تلاحقت، وأفريقيا لعبت دور الحاضر الغائب، حضرت في مشهدين كليهما أكثر ضررًا وقسوة من الآخر، الأول هو تقديم الخامات بأبخس الأسعار للدول الصناعية، والثاني كسوق كبيرة مستوردة لمنتجات هذه الدول الصناعية بقيمة 560 مليار دولار سنويًا.واقترح «الشويمي» عدة آليات للتحول الصناعي والاستثمار في أفريقيا، ويطمح أن نخرج للعالم بخريطة صناعية استثمارية متكاملة مقسمة مراحل زمنية تدعم شعار (صنع في أفريقيا)، تُوظف فيها كل الإمكانيات من موارد بشرية وخطط تعليم وتدريب وإعداد كوادر وموارد طبيعية وتكنولوجيا حديثة، كما يمكن أن تشمل المنتجات تامة الصنع، والمنتجات الوسيطة والمغذية للمنتجات التامة، بما يحقق مبادئ الميزة النسبية والقيمة المضافة، ويحقق مفهوم سلاسل الإمداد الأشمل بين دول القارة، ويسهل تبادلها بين مصانع القارة، وتدخل ضمن اتفاقيات التجارة الحرة.