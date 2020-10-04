جامع: 4 قطاعات مستهدفة بالمرحلة الأولى لتعزيز التعاون مع الأردن والعراق

عقد وزراء الصناعة والتجارة في مصر والأردن والعراق اجتماعًا ثلاثيًا، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار متابعة مخرجات القمة الثلاثية، التي عقدت في عمان في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الماضي، وجمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.وبحسب بيان صحفي مشترك، فقد ضم الاجتماع نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، والدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، وعدد من المعنيين من الدول الثلاث.وأوضحت "جامع" أنه بعد مناقشات ومباحثات معمقة بين الوزراء الثلاثة، فقد تم التأكيد على أهمية الإسراع في وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، بهدف تحقيق التكامل الاستراتيجي وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وترجمة ما تم بحثه خلال القمة الثلاثية إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث.وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث تم تحديد أربعة قطاعات مستهدفة في المرحلة الأولى لتعزيز التعاون الثلاثي وتشمل الصناعات الدوائية والكيماوية والنسيجية وصناعة السيراميك، لافتةً إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بتجهيز قوائم بأسماء الشركات والمستثمرين المهتمين ببناء شراكات بهذه المجالات وتزويد الدول الأخرى بها خلال 10 أيام من تاريخ عقد الاجتماع.وأوضحت أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع وزاري موسع قريبًا للدول الثلاث، يشمل وزراء الصناعة والتجارة، المياه والري، التربية والتعليم، الزراعة، الإسكان، الكهرباء، إضافة إلى إدارات الجمارك في الدول الثلاث والبدء بالإعداد لهذا الاجتماع، والذي يستهدف بحث تنفيذ توصيات القمة الثلاثية ووضع جدول زمني لمشروعات التعاون التي سيتم الاتفاق عليها.