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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تبجح الديكتاتور».. تركيا تؤكد استعدادها الهجوم على سوريا في أي لحظة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:54 م
إبراهيم قالن
إبراهيم قالن
آية حسني
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد، أن تركيا مستعدة للدخول إلى سوريا في أي لحظة، بالتزامن مع المعارك الناشبة بين القوات الكردية- التي يتم تصنيفها من قِبل تركيا على أنها إرهابية- والفصائل الموالية لأنقرة، استمرارًا لمسلسل الانتهاكات التركية في الدول العربية.

وقال قالن خلال لقائه في برنامج تليفزيوني على قناة «خبر 7»، إنه من الممكن أن تدخل تركيا سوريا في أي لحظة لتطهيرها من المنظمات الإرهابية التي تتمركز هناك، وأن هذا إنذار من أنقرة بذلك، وفقًا لموقع المعارضة التركية تركيا الآن.

وذكر قالن إن تركيا أبلغت كلًا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أنه في حالة استمرار تلك الهجمات، فلن تكون بدون رد، بل إن هذا بمثابة إنذار لكل تلك الجماعات الإرهابية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أمس السبت، خلال افتتاحه سد الريحانية بمحافظة هاطاي قرب الحدود السورية، أن المناطق التي لا يزال الإرهاب يسيطر عليها في سوريا، إما سيتم تنظيفها كما وعدنا، أو سنذهب ونفعل ذلك بأنفسنا.

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