مستشار الأمن القومي الأمريكي: صحة ترامب جيدة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد العودة للبيت الأبيض لكنه سيبقى قليلًا في المستشفى.ونوه أوبراين، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة العربية، بأن ترامب حالته جيدة جدًّا، نافيًا ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بعد إصابته بفيروس كورونا.وكان ترامب قال إنه على ما يرام، ولكن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي"، بعدما دخل المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19".وجاء حديث ترامب، في فيديو نشره عبر موقع تويتر، مساء السبت بعدما صدرت تصريحات متناقضة بشأن حالته الصحية.