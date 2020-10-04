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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: صحة ترامب جيدة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:03 م
روبرت أوبراين
روبرت أوبراين
آية حسني
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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد العودة للبيت الأبيض لكنه سيبقى قليلًا في المستشفى.

ونوه أوبراين، وفقًا لتصريحات نقلتها قناة العربية، بأن ترامب حالته جيدة جدًّا، نافيًا ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الأمريكي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان ترامب قال إنه على ما يرام، ولكن الأيام القليلة المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي"، بعدما دخل المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد- 19".

وجاء حديث ترامب، في فيديو نشره عبر موقع تويتر، مساء السبت بعدما صدرت تصريحات متناقضة بشأن حالته الصحية.

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