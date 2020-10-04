«بنت أبوها».. إيمي طلعت زكريا تحتفل بذكرى رحيل والدها

انتهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أمس، من تسجيل أغنية تُحيي من خلالها الذكرى الأولى لوفاة والدها التي تحل في الثامن من أكتوبر الجاري.وقالت إيمي، لـ«الدستور» إنها سعيدة بإحياء ذكرى والدها بطريقة مختلفة، لافتة إلى أن الأغنية تحمل اسم "بنت أبوها" وتغنّيها بمفردها، مؤكدة أنها من ألحان عمرو زكي وتم الانتهاء منها بالكامل.وأوضحت أن الأغنية تحمل عدة رسائل إلى طلعت زكريا ومعاني كثيرة عن الفتاة التي رحل عنها والدها، مشيرة إلى أنها تتمنّى من الجميع الدعاء للفنان الراحل الذي ترك بصمة فنية في الكوميديا.