تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.. جلال غالى يطلق «لينا فى سينا ذكريات»

أطلق الفنان جلال غالي أغنيته الجديدة "لينا في سينا ذكريات" احتفالًا بذكرى انتصار مصر في حرب أكتوبر المجيدة، والأغنية الجديدة من كلمات عمرو هشام وألحان وتوزيع وليد شعبان وسجلها جلال في استديوهات ريتاج بدبي، حيث يقيم منذ سنوات طويلة.الأغنية تتكلم عن حب مصر، خاصة شبه جزيرة سيناء، التي سطّرت بطولات رجالات الجيش المصري وارتوت بدماء من سقطوا شهداء في هذه الحرب المجيدة.ويقول جلال عن العمل: "رغم إقامتي في الإمارات بحكم عملي، إلاّ أن مصر تقيم في قلبي أينما رحلت، ولأنني بدأت قبل أشهر قليلة بمسيرتي الفنية، فأحببت أن أغتنم هذه المناسبة لأهدي بلدي وأبناء شعبي أغنية من أحاسيسي".يشار إلى أن جلال أطلق مجموعة من الأغنيات منذ بداية جائحة كورونا، وجميع هذه الأغنيات باللهجة المصرية وبإيقاعات مختلفة.كان جلال قد صور أغنية "لينا في سينا ذكريات"، استعدادًا لبثها غدًا على مختلف القنوات المصرية، إضافة إلى قناته الخاصة على «يوتيوب».