«السنباطى»: التقارير الدولية عن الاقتصاد دليل على نجاح الإصلاح

أشاد القيادي بحزب مستقبل وطن عمرو السنباطي، بالأداء الاقتصادي المتنامي الذي لاقى استحسان المنظمات الدولية المعنية.وقال «السنباطي» إن التقارير التي خرجت تشيد بالاقتصاد المصري، وتؤكد أن النظام المصري كان على حق عندما اتخذ إصلاحات حققت الاستقرار المطلوب، وكذبت كل ادعاءات أعداء الوطن.وأشار إلى أن التقارير الدولية التي اعتبرت مصر من الدول الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة لاستثمارات المحافظ عام 2020، حيث حققت ثالث أفضل تحسن على مستوى هذه الأسواق، وتكفل أعلى عائد لسندات الخمس سنوات، وبحسب وكالة بلومبرج فإن مصر ضمن أفضل دول منتقاة في الأسواق الناشئة.وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالي «موديز» أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.8% خلال عام 2020، كما أوضحت وحدة الإيكونوميست أنه من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد المصري بقوة أكبر في 2020-2021 ليبلغ 6%.وأوضح أن إشادة البنك الدولي تؤكد وتعزز كل التقارير الدولية على إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر ساهمت كثيرا في تحفيز الاستثمار، وأعادت ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد، مشيرا إلى أن الإشادات الدولية تعكس ما وصل إليه من استقرار جاذب للاستثمار.وأكد أن مصر حققت معدلات نمو غير مسبوقة، فضلا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وهو ما يساهم في جذب الاستثمارات القادرة على توفير العديد فرص العمل، كما أكدت ذلك منظمة الأمم المتحدة التي توقعت استمرار معدل النمو بمصر الذي بدأ العام الماضي حتى نهاية العام الحالي، كما وضع صندوق النقد الدولي مصر ضمن الثلاثة مراكز الأولى من حيث تحقيق أعلى معلات النمو على مستوى العالم مع الهند والصين بواقع 5.5% و5.9% في عامي 2019 و2020 مع استمرار تصدر الاقتصاد المصري لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وشدد على أن البرنامج الاقتصادي يؤكد أن الحكومة حريصة على تعظيم الاستثمارات الأجنبية، من خلال وضع آليات جادة تساهم في تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، بما يحفزهم على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية.وأضاف أن الدولة جادة في النهوض بالصناعة الوطنية بشتى القطاعات باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، والإسهام الإيجابي في تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.وأشاد بتركيز الدولة على القطاعات التنموية والتكنولوجية بما يضمن التوظيف الأمثل للثورة الرقمية، خاصة أنها تساهم في التحول التدريجي للاقتصاد الرقمي بما يواكب المتغيرات العالمية.وأكد أن الدولة تعتبر الإنسان الركيزة الأساسية لبناء الدولة، وهو ما يعكس اهتمامها بمنظومة التعليم والصحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو أساس عملية البناء الاقتصادي وهو الرقم الأهم في دفع عجلة التقدم.