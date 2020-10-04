نقيب مهندسي الإسكندرية عن «ثري لاند»: محاولة لشق الصف

علق الدكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية ورئيس لجنة التصالح بالنقابة العامة، على عقد جمعية عمومية غير عادية لنقابة مهندسي القاهرة، بسبب ما يثار حول مشروع «ثري لاند».وقال «سعودي» في بيان له إن المشكلات المتراكمة بنقابة المهندسين المصرية في ماضي إدارتها لمدة طويلة بعيدا عن مضمون العمل النقابي الحقيقي وخدمة المهنة ومنتسبيها، وما يوليه مجلس النقابة الحالي من اهتمام إصلاحي للشأن النقابي وآليات تنفيذه ووضع حلول قاطعة قانونية مع التطلع لمستقبل أفضل لا يستدعي ما يقوم به قلة من المهندسين الباحثين عن خلق مشكلات غير حقيقية سبق مناقشتها تفصيلا بالمجلس الأعلى للنقابة وهو السلطة الأعلى لإدارة أمورها.وأضاف: «ثبت فعليا عدم صحة هذه الموضوعات وحفظها بالمجلس «مشروع ثري لاند».. هم يثيرون الجدل لأغراضهم المباشرة بدلا من الانحياز والمشاركة في الإصلاح يقومون بالدعوات لجمعيات عمومية غير عادية الغرض منها شق الصف للمهندسين لأغراض انتخابية وشخصية وتبعد تماما عن الصالح العام للمهندسين».كان طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، كشف عن عقد جمعية عمومية غير عادية لمهندسي القاهرة بمقر النقابة العامة أمس السبت، بعد إجراءات قانونية سليمة.ولفت في بيان له إلى نجاح الجمعية على الرغم من بعض المحاولات الفاشلة لتعطيلها.