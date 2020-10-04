السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب، مدير المركز الطبى العالمى، واللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول تطورات المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وكذلك متابعة الموقف العام لانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية فى قطاع الصحة.

وتم استعراض ما تم من خطوات واتصالات من قبل الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروع تجميع وتصنيع البلازما بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة فى هذا المجال، بما فى ذلك نتائج الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز تجميع الدم ومواقعها على مستوى الجمهورية.





ووجه الرئيس بإقامة المشروع وفق أعلى المواصفات القياسية العالمية، بهدف امتلاك مصر القدرة فى هذا المجال الحيوى الذى له مردود وارتباط مباشر على صحة وسلامة المواطنين.





وعرضت الدكتورة هالة زايد، آخر مستجدات الموقف الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وجهود المكافحة من قبل الدولة، بما فى ذلك إجراء المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاح، فضلاً عن إجراءات الحجر الصحي والكشف الطبي بالمنافذ والمطارات بالمحافظات السياحية، إلى جانب الإجراءات الاحترازية المزمع اتخاذها خلال الفعاليات التي ستشهدها مصر على مدار الفترة المقبلة، وأبرزها الانتخابات البرلمانية وكأس العالم لكرة اليد.

كما وجه الرئيس، باستعداد القطاع الطبى لمواجهة أية موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس كورونا، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسى الجديد، مشددًا فى هذا الإطار على تكاتف جميع العناصر الأساسية المسؤولة من وزارات وإدارات تعليمية ومنشآت دراسية لتوفير أقصى درجات التأمين الممكنة للطلاب والقائمين على المنظومة التعليمية، لضمان سلامتهم وانتظام العملية الدراسية، مع مواصلة حملات التوعية المكثفة فى هذا الصدد على مستوى الأسر وجميع المواطنين.





وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزيرة الصحة، عرضت أيضًا مستجدات الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، والتى سبق وانطلقت فى بورسعيد، مع استعراض الخطوات المستقبلية فى هذا الصدد والخطة الزمنية المقررة لإدراج باقى المحافظات فى المنظومة.





ووجه الرئيس، بالإسراع فى خطوات ضم محافظات المرحلة الأولى إلى منظومة التأمين الصحى الشامل، مع الاستفادة في هذا الإطار من جميع الخطوات والإجراءات المطبقة فى محافظة بورسعيد، فضلاً عن الالتزام بالمحددات الأساسية الثابتة، وفِى مقدمتها كفاءة الأداء، وجودة الخدمة، وانتظام تدفقات الموارد المالية للمنظومة.





كما تطرق الاجتماع إلى استعراض نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة "100 مليون صحة"، وما تم إنجازه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، لا سيما ما يتعلق بعلاج فيروس "سى"، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج الأمراض غير السارية وجراحات الحالات الحرجة.

ووجه الرئيس، أيضَا بتوفير الموارد المالية الضرورية للتوسع فى جهود المبادرات الرئاسية بأنواعها المختلفة فى مجال الصحة العامة، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين من جميع الفئات العمرية.