نقيب التمريض تهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:02 م
فاتن خديوى _ سارة سعودىطباعة
أرسلت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.
وجاء نص البرقية كالتالي: تهل علينا فى السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهى ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصرى كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم خاضت مصر معركة السلام.
وقالت البرقية: إنه ليوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة فى أنصع صفحاته فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض والعرض.
لقد حرصتم يا سيادة الرئيس– منذ أودعكم الشعب أمانته– أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحنى أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا.
فتحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، الذى مثل حائط الصد فى التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة في تعقبهم خفافيش الظلام، المفسدين في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر الطيبة وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة.
وجاء نص البرقية كالتالي: تهل علينا فى السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهى ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصرى كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم خاضت مصر معركة السلام.
وقالت البرقية: إنه ليوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة فى أنصع صفحاته فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض والعرض.
لقد حرصتم يا سيادة الرئيس– منذ أودعكم الشعب أمانته– أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحنى أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا.
فتحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، الذى مثل حائط الصد فى التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة في تعقبهم خفافيش الظلام، المفسدين في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر الطيبة وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة.