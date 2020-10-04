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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نقيب التمريض تهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:02 م
نقيب التمريض تهنئ
نقيب التمريض تهنئ الرئيس السيسى
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أرسلت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وجاء نص البرقية كالتالي: تهل علينا فى السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهى ‏ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصرى ‏كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا ‏العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم ‏خاضت مصر معركة السلام. ‏

وقالت البرقية: إنه ليوم مشهود سجله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة فى أنصع صفحاته ‏فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض ‏والعرض.‏

لقد حرصتم يا سيادة الرئيس– منذ أودعكم الشعب أمانته– أن تبقى قواتنا المسلحة قوية ‏مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحنى أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا.‏

فتحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، الذى مثل حائط الصد فى ‏التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب ‏والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار ‏الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة ‏في تعقبهم خفافيش الظلام، المفسدين في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر ‏الطيبة وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة.

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