ضبط 2900 كيلو دقيق مدعم بمخزن بطامية قبل بيعها في السوق السوداء

قامت حملة تموينية، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، والأنشطة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أي مخالفة، وتحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم.تمكنت حملة اليوم الأحد، برئاسة المحاسب فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طامية، والمهندس حمدى عبد التواب رئيس الرقابة، والمفتشين صلاح حلمى ومحمود صالح ومحمد عبدالقوى، حيث تم ضبط عدد " 58 " شكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية وزن الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالي الكمية "2900" كيلو بأحد المخازن بطامية قبل بيعها فى السوق السوداء.وتم تحرير محضر برقم 3234 جنح أمن دولة طوارئ طامية لسنة 2020، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.