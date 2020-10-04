رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 2900 كيلو دقيق مدعم بمخزن بطامية قبل بيعها في السوق السوداء

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:24 م
الدكتور أحمد الأنصارى
الدكتور أحمد الأنصارى
الفيوم-زينب علاء
طباعة
قامت حملة تموينية، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية، والأنشطة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت أي مخالفة، وتحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم.

تمكنت حملة اليوم الأحد، برئاسة المحاسب فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طامية، والمهندس حمدى عبد التواب رئيس الرقابة، والمفتشين صلاح حلمى ومحمود صالح ومحمد عبدالقوى، حيث تم ضبط عدد " 58 " شكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية وزن الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالي الكمية "2900" كيلو بأحد المخازن بطامية قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر برقم 3234 جنح أمن دولة طوارئ طامية لسنة 2020، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

موضوعات متعلقة

سقوط «ذئب حلوان العجوز».. جريمة عمرها 9 سنوات لم ينساها الضحية

السودان يعلن حالة الطوارئ بسبب فيضانات مميتة

تسريب صوتي لابنة المقاول محمد علي تسب جدها وجدتها: «مهزأين»

السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

الصور

image description

«دمياط» تقيم مسابقة أفضل جدارية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

ميناء دمياط يستأنف استقبال السفن العملاقة

image description

تخفيض درجات القبول بالثانوي الفنى بدمياط

image description

الثلاثاء القادم بدء الاحتفال بذكرى نصر 1973 في أسيوط

image description

جامعة أسيوط تفوز بمشروعين من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بالإسراع في تعميم التأمين الصحي الشامل على محافظات المرحلة الأولى

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

حكم نهائى.. «الإدارية العليا» ترفض دعوى وقف انتخابات «النواب»

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات.. انخفاض الدين الخارجى لمصر فى 2020 (إنفوجراف)

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي 2020

بعد توقف 24 عاما.. «سبيتينج إيمج» الساخر يعود لشاشات بريطانيا

بكين تدشن متحفًا على الإنترنت لدعم مطالبها بالسيادة على جزر «دياويو»

أيام زمان

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

اعتزل الفن بسبب زوجته.. محطات فى حياة الفنان يوسف فخر الدين

بطولة محمد عوض.. مسئول نقل أقفاص الخضروات والفاكهة إلى الجنود قبل «نكسة 67»

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
ماجد حبته
عزف «إخوانى إسرائيلى» مشترك
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
المزيد

الثقافة

غدًا.. «نحو مستقبل أفضل للعمران» ببيت المعمار المصري

«ثقافة أسيوط» تشارك أهالي المحافظة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد

رواية «سبيل الغارق» لريم بسيوني.. سردية ملحمية وشخصيات أسطورية

رئيس الأوبرا وسفير اليابان يفتتحان معرض الفنانة وفاء ياديس