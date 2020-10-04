بالمستندات.. ننشر خطة الدراسة للمرحلة الابتدائية للعام الجديد بالمنوفية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الخطة المقترحة للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، بالنسبة للمدارس الابتدائية سواء المدارس التي تعمل بخطة اليوم الكامل أو المدارس التي تعمل فترتين.وأشارت الخطة المقترحة من مديرية التربية والتعليم في المنوفية للمدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الفترتين إلى أن يكون الحضور في الفترة الصباحية 6 أيام اسبوعيًا، وأن تقسم المدرسة إلى حضور الثلاث صفوف الأولى ثلاثة أيام من السبت إلى الإثنين والثلاث صفوف من الرابع إلى السادس ثلاث أيام من الثلاثاء إلى الخميس، كما تقسم الفصول الدراسية لمجموعتين أو أكثر.واعتمدت خطة مديرية التربية والتعليم للمدارس التي تعمل بخطة اليوم الكامل على أن تكون مدة الدراسة 6 أيام، وأن يكون حضور الطلاب من الصف الأول إلى الثالث، أربعة أيام من السبت إلى الثلاثاء، والصفوف من الرابع إلى السادس يومين الأربعاء والخميس، تقسيم الفصل إلى مجموعتين أو أكثر.كما أوضحت خطة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية إلى حضور الفترات المسائية بالنسبة للمدارس الإبتدائية ثلاث ايام لصفوف الأولى من السبت إلى الاثنين والصفوف الأخرى من الثلاثاء إلى الخميس، وأن يكون جميع المعلمون مشتركون في الخطة.