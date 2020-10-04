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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع استعدادات طرح 1755 وحدة بـ7 مجمعات صناعية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:37 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الاستعدادات لطرح 1755 وحدة صناعية في 7 محافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء مجمعات صناعية متطورة متكاملة الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا ترتيبات إطلاق معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتنويه إلى أن الحكومة تستعد لطرح المجمعات الصناعية، التي يأتي تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 13 مجمعا صناعيا؛ من أجل توفير ما يقرب من 4307 وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن إقامة هذه المجمعات الصناعية يأتي في ظل اهتمام الحكومة في هذه المرحلة بإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، سعيًا إلى أن تقود الصناعة قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.

وأشارت الوزيرة إلى طرح 1755 وحدة صناعية مجهزة وكاملة المرافق بمحافظات: الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، على أن تطلب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، وأن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي سيتم إقامته والمستندات والأوراق المطلوبة.

وأضافت أن الأنشطة المستهدفة للوحدات التي سيتم طرحها تتمثل في المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، موضحة أن الوزارة تطرح حجز الوحدة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.

ولفتت وزيرة الصناعة إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وأنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني.

وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تخصيص الخط الساخن 16733 للرد على استفسارات من لديه الرغبة والاستعداد للحجز في هذه المجمعات الصناعية.

في سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة الترتيبات اللازمة لإقامة معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، خلال الفترة من 10- 15 أكتوبر الجاري، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يضم المعرض هذا العام جناحا لدولة السودان ضيف شرف المعرض لهذا العام، وجناح مدينة كنوز للرخام والجرانيت لتفقد المنتجات ذات الصلة بالأعمال التراثية، وجناح برنامج "كريتيف إيجيبت" لتسويق المنتجات الحرفية التابع لوزارة التجارة والصناعة، وجناح " تجلي" العلامة التجارية لمنتجات سانت كاترين، وجناح مشروع مظلة التنمية الاجتماعية (مؤسسة اغا خان للخدمات الثقافية)، وجناح مبادرة Go Green لبنك القاهرة.

وأضافت الوزيرة أن المعرض سيضم أيضا جناح المجلس التصديري للحرف اليدوية، ومنطقة "الاون لاين بازار"، وجناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمحافظات (قنا- سوهاج)، فيما سيشهد تقديم عرض عن جناح مصر باكسبو دبي، فضلا عن وجود عدد من الأجنحة الخاصة ببعض العارضين المتميزين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة والمحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث، والأنشطة الحرفية.

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