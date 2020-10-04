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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسين زين يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:21 م
رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
دعاء عبد المقصود
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تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتى استعادت فيها قواتنا المسلحة الباسلة الأرض والكرامة.

كما تقدم حسين زين بخالص التهنئة لوزير الدفاع وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الذين بذلوا التضحيات الغالية من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن ولا يزال جيش مصر الحصن والسند القوي يبذل جهودا عظيمة في تأمين كافة حدود الوطن من إيه أخطار أو تهديدات، ويبذلون دمائهم الذكية  للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة  تنظيمات إرهابية تستهدف القتل والتدمير.

وأضاف زين أن تلك الذكرى الغالية المحفورة في قلوب وأذهان المصريين نستلهم منها روح النصر والإرادة والعزيمة القوية للمضى قدما للانتصار في معركة البناء والتنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد زين على مواصلة دور الإعلام الوطني تجاه مختلف مؤسسات الدولة المصرية ومساندة جهودها من أجل رفعة وطننا الحبيب والتصدي بمهنية ومصداقية للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الوطن من خلال جهود وخبرات أبناء الوطنية للإعلام الذين يعملون بوطنية وإخلاص ومهنية وحرفية.

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