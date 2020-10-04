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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح 18 عيادة لعلاج الفيروسات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:14 م
الدورة التدريبية
الدورة التدريبية لأطباء مستشفيات الأمانة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية لأطباء مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية، والتي تستمر على مدار ٥ أيام، تمهيدًا لافتتاح عيادات للفيروسات بتلك المستشفيات، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

يأتي ذلك برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وبحضور الدكتورة هبة السيد مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، والتي تضم عددًا من أطباء وزارة الصحة وأساتذة الجامعات من بينهم (أ.د أمجد الذهبي، أ.د.أمين عبد الباقي، أ.د.شريف موسى، د.عائشة الشرقاوي، د. رمضان زكي، د.حمدي إبراهيم، أ.د.وائل عبد الرازق، د.غريب رمضان، ود. شيماء شوقي).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدورة التدريبية العلمية تهدف إلى بناء قدرات الأطباء وتحديث الأدلة العلمية الخاصة ببروتوكولات العلاج والفحص للفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مثل (فيروس سي وبي والإيدز)، بالإضافة إلى التدريب على مهارات التواصل والدعم النفسي للمرضى المصابين بمرض نقص المناعة البشري (الإيدز).

وأشار إلى أنه من المقرر افتتاح ١٨ عيادة لعلاج الفيروسات داخل مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث سيتم تقديم الرعاية الطبية والخدمة العلاجية بتلك العيادات لمصابي الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم.

ولفت إلى أنه تم تجهيز تلك العيادات بكافة التجهيزات الطبية اللازمة من كواشف للفيروسات والأدوية اللازمة، حيث يتم صرف العلاج للمصابين داخل تلك العيادات، وذلك للتسهيل على المريض عدم الانتقال لتلقي العلاج خارج المستشفى، مشيرًا إلى أهمية تقديم الخدمة العلاجية لمرضى الفيروسات المنتقلة عن طريق الدم مما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، وتقليل فرص انتشار العدوى بتلك الفيروسات، في إطار الاهتمام بالصحة العامة.

وأضاف مجاهد أن الدورة التدريبية تشمل أيضًا التدريب على أساليب مكافحة عدوى الفيروسات، وذلك من خلال محاضرات تفاعلية تستمر طوال أيام التدريب، بالإضافة إلى عقد اختبارات لتقييم قدرات الأطباء.

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