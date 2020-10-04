«عبدالرءوف»: قطاع المقاولات حوّل الصحراء إلى مدن جديدة

أعلن المهندس محمد عبدالرءوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات حوّل الصحراء إلى مدن جديدة يشهد العالم كله بجمالها وروعتها وحضارتها، من تنفيذ بنية تحتية إلى مباني الإسكان، مرورًا بالمباني الإدارية، والمستشفيات والنوادي، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطرق، وامتداد شبكات المياه والصرف الصحي ومعالجته.وأشار «عبدالرءوف»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن قطاع المقاولات هو الذراع التنفيذية لخطة الدولة، أو المجتمعات العمرانية، وخطة المطورين، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات هو آلة المنتج الحضاري، ونحن نفتخر بأننا على قدر المسئولية.وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه في بداية تنفيذ العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، تسربت شائعات سلبية عن قدرة المقاول المصري، وتولت شركة إماراتية تنفيذ العاصمة الإدارية بالكامل، وحينما لم تتفق الشركة الإماراتية مع الدولة، أسند رئيس الجمهورية لقطاع المقاولات المصري تنفيذ العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بأكملها.وأضاف أن قطاع المقاولات يشارك في تنفيذ جميع المشروعات القومية بالكامل، وأن المقاول المصري واجه جميع التحديات، وقاوم تحرير سعر الصرف والأزمات الاقتصادية.