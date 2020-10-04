«عبدالرءوف»: قطاع المقاولات حوّل الصحراء إلى مدن جديدة
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:05 م
علا العلافطباعة
أعلن المهندس محمد عبدالرءوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات حوّل الصحراء إلى مدن جديدة يشهد العالم كله بجمالها وروعتها وحضارتها، من تنفيذ بنية تحتية إلى مباني الإسكان، مرورًا بالمباني الإدارية، والمستشفيات والنوادي، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطرق، وامتداد شبكات المياه والصرف الصحي ومعالجته.
وأشار «عبدالرءوف»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن قطاع المقاولات هو الذراع التنفيذية لخطة الدولة، أو المجتمعات العمرانية، وخطة المطورين، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات هو آلة المنتج الحضاري، ونحن نفتخر بأننا على قدر المسئولية.
وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه في بداية تنفيذ العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، تسربت شائعات سلبية عن قدرة المقاول المصري، وتولت شركة إماراتية تنفيذ العاصمة الإدارية بالكامل، وحينما لم تتفق الشركة الإماراتية مع الدولة، أسند رئيس الجمهورية لقطاع المقاولات المصري تنفيذ العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بأكملها.
وأضاف أن قطاع المقاولات يشارك في تنفيذ جميع المشروعات القومية بالكامل، وأن المقاول المصري واجه جميع التحديات، وقاوم تحرير سعر الصرف والأزمات الاقتصادية.
وأشار «عبدالرءوف»، في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن قطاع المقاولات هو الذراع التنفيذية لخطة الدولة، أو المجتمعات العمرانية، وخطة المطورين، لافتًا إلى أن قطاع المقاولات هو آلة المنتج الحضاري، ونحن نفتخر بأننا على قدر المسئولية.
وأوضح عضو مجلس الإدارة أنه في بداية تنفيذ العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، تسربت شائعات سلبية عن قدرة المقاول المصري، وتولت شركة إماراتية تنفيذ العاصمة الإدارية بالكامل، وحينما لم تتفق الشركة الإماراتية مع الدولة، أسند رئيس الجمهورية لقطاع المقاولات المصري تنفيذ العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بأكملها.
وأضاف أن قطاع المقاولات يشارك في تنفيذ جميع المشروعات القومية بالكامل، وأن المقاول المصري واجه جميع التحديات، وقاوم تحرير سعر الصرف والأزمات الاقتصادية.