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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق طلابي يبتكر «روبوت» تعقيم بالأكاديمية العربية ( فيديو)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:16 م
فريق طلابي يبتكر
فريق طلابي يبتكر روبوت
هبه عويضه
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مازالت جائحة فيروس كورونا توحي بالكثير من الابتكارات التي تسهم في القضاء على الفيروس أو التعايش معه، الأمر الذي جعل مجموعة من طلبة مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية يقدمون على ابتكار جهاز للتعقيم «روبوت» القضاء على البكتيريا والفيروسات.

انتقلت «الدستور» لمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية بأبي قير للتعرف من الفريق الطلابي مكونات الروبوت والهدف منه.

يقول كريم بسيوني، طالب بمجمع خدمة الصناعة وأحد الفريق المشارك في ابتكار جهاز التعقيم، إن الروبوت يعمل على تعقيم الأماكن ومواجهة البكتيريا والفيروسات العالقة في الهواء والحوائط والأسطح والأرضيات، موضحا أنه مع بداية انتشار فيروس كورونا، بدأت جميع الجهود العالمية تبحث عن كل ما يفيد البشرية، وعودة التعايش مرة أخرى".

وتابع: "فكرنا في المشروع ليكون مشروع تخرجنا هو روبوت التعقيم والذي نال استحسان مهندسي القسم والمشرفين وعميد معهد خدمة الصناعة الدكتور عصام البكل، موضحا أن المشروع تم بمشاركة فريق يتكون من 6 طلاب هم محمد عبدالمجيد، عزة تهامي، كريم بسيوني، أحمد زكي، محمود الجمل، آية عبدالخالق، واستغرق ما يقرب من شهر ونصف من العمل، وتم استخدام خامات مصرية بديلة عن المستورد والتي كانت أفضل وأثبتت جودتها في هذا المشروع.

وأوضح أن الروبوت يقوم بتعقيم الهواء بالقضاء على 99.9% من البكتيريا والفيروسات العالقة في الجو وعلى الأسطح بما فيها فيروس كورونا، فهو وبشكل أساسي يعتمد على قوة الأشعة فوق البنفسجية UVC والتي ثبت في الأبحاث العالمية قوتها في القضاء على هذا الفيروس، وتعمل الأشعة على تعقيم الهواء والأرضيات أثناء تحرك الروبوت، مشيرًا إلى أن الروبوت تستخدم فيه المواد الكيميائية المصرح بها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في حالة عدم الحاجة للأشعة فوق البنفسجية.

ولفت إلى أن الروبوت يشارك في سد العجز في توافر الكمامات الطبية عن طريق تواجد صندوق لتعقيم الكمامات بالأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى تواجد جهاز لقياس درجة الحرارة عن بُعد وهو ما يساعد الأطباء في الكشف على الحالات وحرارة المريض دون الاقتراب منه لضمان حماية المستخدم من العدوى، مشيرا إلى أن الجهاز يتم التحكم فيه عن طريق تطبيق «أبلكيشن» على الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر والذي يمكن من خلاله توجيه الجهاز وتصوير الأماكن.

وأردف أن الروبوت يمكن استخدامه في العديد من المنشآت مثل المستشفيات والمدارس والجامعات، والشركات، كما يمكن استخدامه مستقبلًا لأغراض التعقيم والقضاء على البكتيريا والفيروسات بشكل عام بعد انتهاء فيروس كورونا، موجهًا الشكر لرئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، ولزملائه المشاركين في ذلك المشروع وجميع الأساتذة والمهندسين الذين ساندوا الفكرة حتى تخرج إلى النور.

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