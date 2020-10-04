مقتل 4 مدنيين في هجوم لحركة طالبان بأفغانستان

أعلنت مصادر محلية أفغانية، اليوم الأحد، مقتل 4 مدنيين في هجوم شنته حركة طالبان في منطقة تاجاب بإقليم كابيسا، شمال شرق أفغانستان.وقال المتحدث باسم قيادة شرطة إقليم كابيسا، عبدالشيق شوريش، لوكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن مسلحي طالبان هاجموا سيارة مدنية في منطقة إسخيل بمديرية تاجاب، اليوم، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين.من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث الآن.