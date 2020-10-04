كفرالشيخ تتلقى 5 آلاف طلب تصالح عبر الإنترنت

نجحت محافظة كفرالشيخ في تفعيل الخدمة الإلكترونية للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، بالإضافة إلى 43 خدمة أخرى خاصة بالمصالح الحكومية والشكاوى، إضافة للخدمات التي يرغب المواطنون في الحصول عليها دون التوجه لتلك القطاعات، عبر بوابة "محليات"، كأول محافظة تطلق هذه الخدمة.وأشاد المحافظ بوعي المواطنين بالمحافظة، لتقدمهم بـ5000 طلب تصالح عبر منظومة الإنترنت، ويتم الدفع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية، مؤكدًا أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ 40%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جدية التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.وأكد محافظ كفرالشيخ، أن تخفيض سعر المتر بالقرى لـ50 جنيها، دفع أهالي القرى بالتوجه للمراكز التكنولوجية والمدارس ومراكز المعلومات، للتصالح، بالإضافة إلى مد الفترة إلى نهاية شهر أكتوبر الجاري، مما يسر على جموع المواطنين الراغبين في التصالح، وإفساح الوقت أمامهم للتعامل في هذا الملف، لافتًا أن مجلس الوزراء كان قد وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.